Asturias promueve el título de Maestro Artesano: el plan para blindar los oficios tradicionales

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, visita el mercado artesano de Gijón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias promoverá la excelencia de la artesanía asturiana mediante la concesión de las Cartas de Maestro Artesano, un reconocimiento profesional a las personas con mayor experiencia y trayectoria en la creación y diseño de piezas.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha visitado este sábado el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, donde ha explicado que su departamento trabajará para que ningún profesional que cumpla los requisitos se quede sin este sello.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el departamento dará cumplimiento a una propuesta consensuada en el seno del Consejo Asesor de Artesanía, orientada a resaltar los valores y la calidad de la artesanía asturiana. "Es una deuda que tenemos con el sector", ha reconocido el consejero.

Para ser considerado maestro artesano será necesario contar con una experiencia mínima de 15 años en el oficio y acreditar una trayectoria relevante. La concesión corresponde al titular de la consejería, previo dictamen del Consejo Asesor de Artesanía. La Carta de Maestro Artesano obliga a su titular a ejercer, dentro de sus posibilidades, una labor docente destinada a preservar la continuidad de sus conocimientos.

Asturias cuenta actualmente con 236 profesionales inscritos en el Registro de Actividades Artesanas. Joyería, cerámica, marroquinería, bisutería, carpintería y azabache son, por este orden, los oficios con más mayor número de personas registradas. En total, las actividades artesanas se desarrollan en 72 oficios.

En la última sesión del consejo asesor, celebrada el mes pasado, se aprobó la inscripción de once nuevos personas, nueve de ellas, un 81%, mujeres. Este porcentaje consolida la tendencia iniciada hace varios años sobre el creciente liderazgo y el dinamismo del emprendimiento femenino en la artesanía.

Ciencia destina actualmente más de 456.020 euros al impulso, promoción y consolidación del sector artesano, un 10,4% más que en 2025 y la cifra más alta de los últimos años. Los fondos públicos movilizados se dedican especialmente a financiar líneas de ayudas para asistencia u organización de ferias, formación y renovación de talleres.