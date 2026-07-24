Asturias prorroga la prohibición de ferias y mercados de ganado vacuno hasta el 31 de octubre por la Dermatosis Nodular

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OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la resolución por la que se prorrogan las medidas cautelares frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) hasta el 31 de octubre. Aunque la enfermedad se mantiene contenida en la región, el Principado considera necesario mantener en vigor la suspensión de todas las ferias, concursos, subastas y mercados que impliquen concentración de ganado bovino en todo el territorio asturiano para prevenir contagios por vectores y proteger la cabaña ganadera local.

La resolución, consultada por Europa Press, indica que esta es una enfermedad viral del ganado bovino cuya presencia provocaría graves consecuencias tanto para la propia cabaña ganadera como para los movimientos comerciales desde la zona afectada.

A pesar de la "contención de la enfermedad" en Asturias a través de medidas de control y una estrategia de vacunación, el Principado considera necesario tomar medidas adicionales para reducir en lo posible el riesgo potencial de la enfermedad, basándose en la actualización de la situación epidemiológica comunicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Aunque en España la situación goza de "relativa estabilidad", el Principado ha recordado que en países como Italia sigue habiendo focos, y en la Península Ibérica sigue habiendo vectores. "En respuesta a esta situación, procede prorrogar las medidas cautelares en vigor y, en concreto, mantener la suspensión de la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implique la concentración de ganado bovino en todo el territorio del Principado de Asturias", resume la resolución del BOPA. Esta prohibición no afecta a eventos con otras especies animales, que se regirán por lo establecido para ellas por la normativa nacional.

MEDIDAS A ADOPTAR

En Asturias, adicionalmente a las tareas de limpieza y desinfección obligatorias, se establece la obligación de realizar acciones de desinsectación en todos los vehículos de transporte de ganado autorizados al menos para las especies sensibles que realicen movimientos de entrada y salida de animales, así como el retorno de los vehículos vacíos en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Además, los Servicios Veterinarios Oficiales del Principado de Asturias, en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, realizarán actuaciones de control de las condiciones de limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos de transporte de ganado que transiten por la Comunidad Autónoma.