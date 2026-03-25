Asturias refuerza el programa 'Añoranza' para facilitar el reencuentro de más personas emigrantes con sus raíces

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, con asturianos y descendientes en Mar de Plata. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias mejorará el programa 'Añoranza' para facilitar que más personas emigrantes puedan regresar temporalmente al Principado y reencontrarse con sus raíces. La próxima convocatoria contará con un 50% más de presupuesto, al pasar de 60.000 a 90.000 euros; rebajará la edad mínima de acceso de 65 a 60 años y se abrirá por primera vez a hijos de personas nacidas en Asturias.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha anunciado estas medidas durante su visita al Centro Asturiano de Mar del Plata, una entidad histórica de la diáspora en Argentina, fundada en 1914 y que cuenta con el reconocimiento oficial de asturianía desde 1985.

Con estos cambios, el Principado persigue que el programa llegue a más personas, se adapte con mayor facilidad a la realidad actual de la emigración y mantenga viva una de las iniciativas más simbólicas de las políticas de emigración y retorno. 'Añoranza' está dirigido a personas emigrantes con dificultades para viajar y les permite regresar temporalmente a Asturias, reencontrarse con familiares y amistades y volver a pisar la tierra de la que partieron hace años.

"El compromiso del Principado es claro: escuchar a nuestra comunidad en el exterior y mejorar, convocatoria a convocatoria, las herramientas que ponemos a su disposición para mantener vivos los lazos con su tierra", ha destacado la vicepresidenta.

El programa permite a personas seleccionadas regresar temporalmente a Asturias y participar en una estancia que combina visitas a sus concejos de origen, actividades culturales y el conocimiento de la realidad actual de la comunidad. "Añoranza es mucho más que un viaje: es una forma de volver a casa, de recuperar vínculos y de reconocer a quienes, pese a la distancia, nunca han dejado de sentirse parte de Asturias", ha subrayado Llamedo.

La edición de 2025 ya supuso un primer paso en la mejora del programa, con una dotación de 60.000 euros y la financiación del viaje y la estancia de hasta ocho personas. La convocatoria de este año incorpora cuatro plazas más y adoptará una fórmula más abierta, flexible y cercana a las distintas realidades familiares de la emigración asturiana.

La vicepresidenta ha querido dar a conocer estas mejoras en el Centro Asturiano de Mar del Plata, por su profundo valor simbólico para la emigración asturiana en Argentina. Con más de un siglo de trayectoria, la entidad, presidida por José Manuel G. Vecino, representa el legado de varias generaciones que mantuvieron vivo el vínculo con su tierra al otro lado del Atlántico y que siguen haciendo de estos centros espacios de encuentro, convivencia y pertenencia. Durante la visita, Llamedo ha agradecido esta labor y ha subrayado la función que continúan desempeñando los centros asturianos como puntos de referencia para la comunidad en el exterior.

La visita a Mar del Plata forma parte del viaje institucional que la vicepresidenta desarrolla en Argentina y Uruguay para estrechar los lazos del Principado con la emigración asturiana del Cono Sur.