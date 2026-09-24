Asturias refuerza su red de atención a víctimas de explotación sexual y sumará un nuevo piso en 2027

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, en la jornada 'Voces contra la trata'. - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destina este año un total de 373.500 euros a la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas dentro de un plan para reforzar la red asistencial que incorporará un nuevo piso protegido en 2027.

Así lo ha destacado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante la jornada 'Voces contra la trata', organizada por el Ejecutivo autonómico con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, celebrada en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo.

El nuevo recurso habitacional se cederá a la Fundación de Solidaridad Amaranta y se sumará al piso del que ya dispone la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp). La medida busca fortalecer las alternativas de alojamiento seguro y protección para las mujeres que necesitan abandonar situaciones de explotación.

Llamedo ha explicado que la inversión del Principado ha experimentado un crecimiento paulatino en la presente legislatura, al pasar de 100.000 euros en 2023 a 160.000 euros en 2024, alcanzando los 201.309 euros en 2025 hasta llegar a la cuantía actual de 373.500 euros.

"Estamos reforzando los recursos económicos, pero también la red que atiende y acompaña a las mujeres. Nuestro compromiso tiene que traducirse en respuestas concretas y en alternativas reales para que puedan salir de situaciones de explotación y reconstruir sus proyectos de vida", ha afirmado la vicepresidenta.

La financiación pública permite desarrollar programas de detección y atención directa en pisos, clubes y otros contextos de prostitución a través de entidades especializadas. Asimismo, se ofrece asistencia sanitaria, social, psicológica y jurídica, junto con itinerarios de formación e inserción sociolaboral. Estas actuaciones han permitido extender la atención especializada a las alas oriental y occidental de la comunidad. Según los datos facilitados por el Principado, más de 4.000 mujeres han recibido atención a través de estos servicios desde 2023.

Las iniciativas forman parte de la Estrategia Asturiana para la Abolición de la Prostitución y la Trata con Fines de Explotación Sexual 2023-2028, un documento que articula 49 acciones divididas en cinco ejes: prevención, atención y reparación, actuación frente a tratantes y demanda, coordinación y conocimiento de la realidad.

Llamedo ha defendido el modelo "abolicionista integral" del Principado y ha apelado a cambiar "la mirada sobre la prostitución hacia quienes sostienen la demanda", advirtiendo de las nuevas formas de captación en redes sociales sobre menores y recordando la labor preventiva realizada mediante el programa Coeducastur.