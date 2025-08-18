Asturias registra 15 fuegos, ocho de ellos activos, con más de un centenar de efectivos desplegados

Archivo - Varios bomberos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) en una imagen de archivo. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias contabiliza en estos momentos 15 incendios forestales, de los que ocho permanecen activos, cinco están controlados y dos se encuentran estabilizados o en fase de revisión, según ha informado el ejecutivo regional.

En las labores de extinción trabajan Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la Brif, la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes medioambientales y empresas forestales, además de medios aéreos estatales y autonómicos. Al operativo se suma también una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y un helicóptero de extinción movilizado por la comunidad de Navarra a través del CENEM, mientras que la Guardia Civil colabora con una aeronave de vigilancia y control.

Los incendios más relevantes siguen localizados en la zona suroccidental, donde permanece desplegado el Puesto de Mando Avanzado en Cangas del Narcea, coordinado por un jefe de zona de Bomberos como director técnico de extinción.

En Genestoso-Somiedo trabajan dotaciones de la UME, Bomberos de Asturias y maquinaria pesada, mientras que el frente de Llamera ha quedado controlado tras la mejora de las condiciones meteorológicas. También continúa activo el incendio de Degaña, procedente de Anllares del Sil (León), en el que intervienen efectivos de Bomberos, UME y brigadas forestales.

Además, se mantienen activos incendios en Ponga (Arcenorio/La Uña, Taranes y Valle del Moro), Quirós (Faedo), Somiedo (Canunedo) -donde se ha solicitado la activación de la BRIF de Tineo- y Cabrales (Camarmeña).

Otros cinco incendios permanecen controlados, localizados en los concejos de Cangas del Narcea, Coaña y Tineo, mientras que en Caso (Bezanes) y Ponga (Puerto Sus) hay fuegos estabilizados bajo seguimiento de los agentes medioambientales.

Aunque las autoridades precisan que los niveles de contaminación atmosférica no revisten riesgo, se recomienda a la población residente en las áreas afectadas, especialmente a personas vulnerables, extremar las precauciones y acudir a los servicios sanitarios en caso de síntomas.