Asturias registra 224.401 pernoctaciones en julio, un 4,8% más que en 2024

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias registró un incremento del 4,8% en el número de pernoctaciones en el mes de julio, respecto al mismo mes del pasado año, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzando las 224.401.

Los alojamientos rurales y los albergues superaron las cuatro noches de estancia media. En el caso del turismo rural, las pernoctaciones crecieron un 6,4% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los apartamentos turísticos registraron un aumento del 2,9% y los campings del 2,1%. Por su parte, los hoteles y los albergues mantuvieron cifras similares a las de 2024, con ligeras caídas del 0,3% y el 0,7%, respectivamente.

En el ámbito económico, la tarifa media diaria en hoteles alcanzó los 99,47 euros, un 9,5% más que en julio del año pasado. Además, el ingreso medio por habitación disponible se situó en 71,56 euros, lo que supone un aumento interanual del 15,98%. También se registró una subida en el empleo, con 7.300 trabajadores en el sector del alojamiento turístico, un 1,1% más que en julio de 2024 y un 14,6% más que en junio del mismo año.

Aunque el número total de viajeros experimentó un leve descenso del 3% respecto al mismo mes del año anterior -hasta los 424.378 visitantes-, el aumento en la duración de las estancias compensa esta caída y refuerza el impacto económico del turismo en el territorio.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha valorado estos datos como "una muestra clara del potencial de Asturias", subrayando que "estamos logrando que quienes nos visitan se queden más tiempo, y eso es clave para generar un mayor impacto económico y social en todos los concejos". Asimismo, ha reiterado el compromiso del Principado con un modelo turístico sostenible, centrado en la desestacionalización y en la prolongación de las estancias.

Martínez ha destacado especialmente el buen comportamiento del turismo rural, al considerar que "el hecho de que estos alojamientos superen las cuatro noches de estancia media demuestra que somos un referente en este tipo de turismo. Ese es el modelo que defendemos y el que nos permite diferenciarnos en un mercado cada vez más competitivo".