Asturias registra 5.275 denuncias por drogas en 2025, un 8,01% más

Archivo - Droga incautada por la Guardia Civil, en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han tramitado un total de 5.275 denuncias por tráfico e infracciones vinculadas a estupefacientes en Asturias durante el año 2025, lo que ha supuesto un incremento del 8,01 por ciento respecto al ejercicio anterior, según la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

Por su parte, la cifra de detenciones en la comunidad ha bajado un 1,77 por ciento respecto al año 2024, con 222 detenciones, lo que representa un 1,01% del total nacional.

Por volumen de sustancia incautada, la cocaína encabeza los decomisos en el Principado con un total de 807 kilogramos intervenidos por los agentes de seguridad. Esta cantidad ha supuesto un drástico repunte del 1.205,27 por ciento en comparación con las cifras registradas el año previo.

A continuación se ha situado el hachís, con 130,8 kilogramos requisados en la comunidad, lo que evidencia una subida del 165,73 por ciento en relación a los registros alcanzados en 2024. Mientras, la marihuana incautada supuso en 2025 un total de 5.363 gramos, un 85 por ciento menos que el año anterior.