Asturias registra cinco incendios, tres de ellos controlados

Archivo - Incendio en el Monte Areo, Gijón en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

OVIEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registra en estos momentos un total de cinco incendios forestales, según datos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, SEPA.

Concretamente se registran fuegos en Coaña (Trelles), donde el incendio está controlado y pendiente de revisión por la guardería; en Colunga (Loroñe), con un fuego controlado y en el que permanecen permanecen bomberos de Villaviciosa y una cooperativa forestal.

También se registra un incendio en Cangas de Onís (Llano de Con) en el que permanecen bomberos del parque cangués; en Villaviciosa (Paniceres/Santa Eugenia), aquí están bomberos con base en el parque maliayo y por último en Gijón (Monte Areo), donde el fuego está controlado.