Asturias registra un riesgo alto de incendios en Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva y Ribadesella

El índice de riesgo forestal en Asturias a 14/02/2026

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendio forestal en Asturias se mantiene este sábado con niveles altos en cuatro concejos del oriente de la región. Según ha informado el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), el riesgo es elevado en Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva y Ribadesella.

Por otra parte, el nivel moderado afecta a Aller, Cabranes, Caravia, Coaña, Colunga, El Franco, Lena, Mieres del Camino, Navia, Tapia de Casariego, Tineo, Valdés y Villaviciosa. En el resto de municipios asturianos, el riesgo se considera bajo.

El Principado recuerda a la población la importancia de la precaución en actividades al aire libre y cumplir con las recomendaciones de seguridad para prevenir incendios, especialmente en zonas con riesgo alto y moderado.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.