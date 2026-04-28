Asturias registrará este miércoles riesgo alto de incendio forestar en cinco concejos del occidente

Mapa de indice de riesgo de incendio. - INDUROT

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias tendrá este miércoles, 29 de abril, un escenario de riesgo de incendios forestales marcado por la estabilidad, aunque con puntos de especial vigilancia en la costa occidental. Según los datos facilitados por el Indurot, un total de 6 concejos se encuentran en riesgo alto (índice 3), mientras que 21 municipios presentan un riesgo moderado (índice 2) y los 51 restantes se mantienen en riesgo bajo (índice 1). Esta información ha sido calculada en base a las previsiones meteorológicas de la AEMET y la recurrencia histórica de fuegos en la región.

En la zona de riesgo alto (índice 3), el aviso se concentra exclusivamente en el extremo occidental, afectando a los municipios de Coaña, El Franco, Valdés, Navia y Tapia de Casariego. En estos puntos, las condiciones meteorológicas exigen una mayor precaución en las actividades desarrolladas en el entorno forestal.

Por otro lado, el riesgo moderado (índice 2) se extiende por buena parte de la franja costera central y occidental, así como en zonas de interior. Los concejos afectados son Avilés, Candamo, Carreño, Castrillón, Castropol, Corvera, Cudillero, Gijón, Gozón, Illas, Llanera, Muros de Nalón, Pravia, Las Regueras, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres (Abres), Santo Adriano, Soto del Barco, Taramundi, Tineo y Vegadeo.

Por su parte, el resto de los municipios asturianos, incluyendo las cuencas mineras, el oriente y la zona central (con Oviedo a la cabeza), se mantienen en riesgo bajo (índice 1).