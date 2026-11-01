Asturias registró cuatro fallecidos en incendios en viviendas en 2025, tres más que el año anterior

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OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias registró cuatro fallecidos en incendios en viviendas durante 2025, frente a una única víctima mortal en 2024, según el informe 'Víctimas de Incendios y Explosiones en España en 2025', elaborado por Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB). Todas las víctimas eran hombres y dos tenían más de 85 años.

La comunidad alcanzó una tasa de 3,94 fallecidos por millón de habitantes, frente a los 0,99 del año anterior. El informe advierte de que estos datos deben interpretarse con cautela, ya que las variaciones en el número de víctimas pueden provocar cambios significativos en las tasas poblacionales y en la posición relativa de las comunidades autónomas.

Abril concentró tres de los cuatro fallecimientos registrados en Asturias, mientras que el restante se produjo en enero. En cuanto a la distribución por edades, todas las víctimas tenían más de 50 años y dos superaban los 85.

La evolución de los últimos años refleja las variaciones en la siniestralidad mortal por incendios en viviendas en el Principado. Asturias contabilizó ninguna víctima en 2020, tres en 2021, seis en 2022, cuatro en 2023, una en 2024 y cuatro en 2025.

Los datos forman parte del informe anual presentado por Fundación Mapfre y la APTB en Madrid, que analiza las víctimas mortales de incendios y explosiones en España durante el pasado año.