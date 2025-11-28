Asturias saca a información pública el decreto que creará el registro de profesionales sanitarios objetores en abortos

Archivo - Prueba de embarazo. - ISTOCK - Archivo

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Principado ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de decreto por el que se creará y regulará el registro autonómico de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Asturias era una de las cuatro CCAA señaladas por el Gobierno central al no disponer aún de registro de objetores al aborto, junto a Aragón, Comunidad de Madrid y Baleares.

El texto establece un registro adscrito al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) que incluirá a profesionales de ginecología y obstetricia, anestesiología y enfermería que se declaren objetores respecto a su participación directa en la práctica del aborto. La finalidad del registro será exclusivamente organizativa, orientada a la planificación de recursos humanos para asegurar la disponibilidad de la prestación sanitaria de la IVE.

El documento detalla el procedimiento de inscripción, modificación y revocación de la objeción, que deberá tramitarse a través de la sede electrónica del Principado. La inscripción tendrá efecto desde el día hábil siguiente a su presentación. El registro recogerá únicamente los datos personales estrictamente necesarios para dicha planificación, sin incluir en ningún caso los motivos de la objeción, y quedará sometido a garantías reforzadas de confidencialidad conforme al Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018.

El proyecto también regula el acceso limitado al registro, circunscrito a responsables de centros sanitarios acreditados para la IVE y a quienes gestionen la planificación de recursos en el Sespa. El decreto precisa que los datos tendrán la consideración de categorías especiales, estarán sujetos a medidas de seguridad específicas y se conservarán únicamente durante el tiempo imprescindible para cumplir su finalidad.

El documento puede consultarse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, así como en el portal www.asturiasparticipa.es . El plazo para presentar alegaciones es de 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).