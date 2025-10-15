Presentación del plan conecptual de participación pública en Asturias, con el presidente del Principado, Adrián Barbón, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, y el subsecretario para la transición ecológica, Miguel González Suela. - EUROPA PRESS

Se desplegarán puntos de información en 23 municipios asturianos

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha asegurado este miércoles que Asturias será la "bisagra" de la red troncal del hidrógeno verde en España, al considerar este territorio "un nodo de la infraestructura básica del transporte del hidrógeno en España". Desde el Principado, ha dicho, se conectarán dos de los grandes ejes del hidrógeno, el de la Vía de la Plata con el la Cornisa Cantábrica y el valle del Ebro.

Para dar a conocer este papel de Asturias en la red que desplegará Enagás, la compañía gasista ha lanzado el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la Red Troncal Española de Hidrógeno en Asturias en un acto institucional que ha contado con la participación del Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela; y el Consejero Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo.

El consejero delegado de Enagás ha destacado que Asturias será el "nodo principal" de la red troncal, que estará formada por un total de 2.600 kilómetros en toda España, de los cuales 220 discurrirán por el Principado. Defiende Gonzalo que es precisamente España el país europeo en el que se va a generar el hidrógeno verde "más competitivo" gracias a la red, que conectará grandes centros de generación de hidrógeno renovable con las industrias demandantes de esta fuente de energía.

"El hidrógeno tiene que atender a las necesidades de la industria asturiana, atraer nuevas industrias y generar un excedente para poder exportar a Europa con proyectos como el 'H2med'", ha explicado. El hidrógeno verde es, también, uno de los elementos clave para la transición energética.

El subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, ha destacado el papel de Asturias en este proyecto que "consolidará una imagen de España como referente europeo en energía limpia".

El plan, ha dicho, tendrá como "nodo central" a Asturias, región de la que este proyecto aspira a aprovechar su "fortaleza industrial y portuaria". "Tenéis la capacidad de atraer nuevos proyectos", ha agregado, para después indicar que con proyectos como este Asturias puede continuar siendo una "tierra industrial" y referente en industria limpia y empleo verde. "Estamos en una tierra que quiere aprovechar la oportunidad que representa el hidrógeno", ha celebrado.

En la misma línea, el presidente Adrián Barbón ha destacado que Asturias permitirá el transporte "eficiente y seguro" del hidrógeno producido en España. "Asturias no será un lugar de paso, será el nodo con capacidad de producción, almacenamiento y distribución", ha destacado.

Así las cosas, considera el presidente asturiano que Enagás "no está hablando con cualquiera", sino con la comunidad autónoma con una de las industrias "más potentes, una mejor tradición industrial y que además se ha renovado al mismo tiempo que perdíamos el miedo al cambio".

220 KILÓMETROS DE HIDRODUCTOS EN ASTURIAS

El Principado dispondrá de una red de alrededor de 220 kilómetros de hidroductos, como parte del Eje Vía de la Plata y del Eje de la Cornisa Cantábrica. En concreto, cuatro tramos de la red discurrirán por el Principado: León-Llanera, de alrededor de 71 kilómetros; Llanera-Reocín, con aproximadamente 118 kilómetros; Ramal El Musel, con unos 18 kilómetros, y Ramal Avilés, de en torno a 13 kilómetros.

La futura red convertirá a Asturias en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno en España, con "un potencial nodo de agregación en Llanera de futuros proyectos de producción y consumo de hidrógeno verde".

La economía del hidrógeno generará en España más de 32.000 millones de euros de PIB y mantendrá unos 81.000 empleos durante el desarrollo de la Red Troncal.

PUNTOS DE INFORMACIÓN EN 23 MUNICIPIOS ASTURIANOS

En el evento, celebrado en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, se han avanzado los detalles de este proyecto que contribuirá al desarrollo económico sostenible de Asturias.

Tras el arranque del PCPP en el Principado se desplegarán puntos de información en 23 municipios asturianos: Avilés, Gozón, Carreño, Gijón, Corvera de Asturias, Llanera, Oviedo, Ribera de Arriba, Morcín, Mieres, Aller, Langreo, Riosa, Lena, Noreña, Sariego, Siero, Nava, Piloña, Parres, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva. El Plan, que se desarrollará hasta el próximo 28 de noviembre, también prevé la celebración de jornadas participativas en 13 de estas localidades.

Al evento han asistido alcaldes y concejales de estas localidades, además de representantes de los principales actores industriales y empresas de la cadena de valor del hidrógeno de Asturias.

A nivel estatal, el plan de participación pública recorrerá un total de 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios. Enagás lanzó el plan el pasado 25 de abril en el Centro Nacional del Hidrógeno en Puertollano, en Castilla-La Mancha. Posteriormente, el Plan de Participación ha continuado en Extremadura, Andalucía, Cantabria y Castilla y León.

El PCPP de la Red Troncal Española de Hidrógeno recogerá las aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos por las que transcurre, de más de 50 administraciones públicas y 380 organismos y asociaciones, así como de todos los ciudadanos interesados en participar. Se prevé una duración total de 18 meses para el despliegue del Plan en España y, una vez concluido, se elaborará un informe final de resultado del proceso.