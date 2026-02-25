Asturias suma 33 incendios en 14 concejos, con 26 activos y el Infopa en fase de emergencia 1 desde anoche

Incendio forestal en Grandas de Salime. Bomberos del SEPA trabajando en las labores de extinción. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) registra en la mañana de este jueves 33 incendios forestales en 14 concejos de la región: 26 activos, 6 controlados y 1 estabilizado, según la última actualización.

Los fuegos afectan a Amieva (Villaverde y Vega de Sebarga), Cangas de Onís (Tarano/Pico Cerru, Llano de Con, Cuesta del Santu y La Estrada y Nieda), Cangas del Narcea (Porciles/Ridera y Besullo), Granda de Salime (La Mesa), Laviana (Pico La Vara, Los Tornos, Acebal, Mardana y Soto de Lorio), Lena (Flor de Acebos, Armada, Columbiello y Pajares), Llanes (Llosa de Viango y Porrúa), Mieres (El Cabanín, Tablado, Urbies, y Turón), Onís (Bobia), Piloña (Porciles y Rozapanera), Ponga (Beleño y Cazo), San Martín del Rey Aurelio (Santa Bárbara), Somiedo (La Falguera) y Valdés (La Espiniella).

En los trabajos de extinción participan Bomberos del SEPA, Agentes del Medio Natural, empresas forestales y la BRIF de Tineo.

La situación ha empeorado desde las 21.00 horas de ayer, cuando se contabilizaban una veintena de incendios en 13 concejos (Quirós, Mieres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Granda de Salime, Amieva, Langreo, Piloña, Grado, Laviana, Ibias, San Martín del Rey Aurelio y Cabrales), momento en que el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, activó la fase de emergencia 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa), que estaba en alerta desde el 15 de enero.