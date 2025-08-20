Asturias tiene cinco incendios forestales activos, siete controlados y dos estabilizados

Se recupera el acceso por autobús a Lagos de Covadonga y a varias reservas naturales

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de situación de los incendios forestales en Asturias en la tarde de este miércoles 20 de agosto es similar al de la mañana. De esta forma, se mantienen 14 incendios forestales: 5 activos, 7 controlados y 2 estabilizados, según la última actualización del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) consutada por Europa Press.

En Degaña continúan los trabajos con maquinaria pesada para generar líneas de defensa y también se ha aplicado fuego técnico en línea de cumbre en zona de León.

Desde el Puesto de Mando Avanzado se mantiene contacto permanente con los responsables de extinción de Castilla y León para actuar de forma coordinada e intentar frenar el avance del fuego. Como en jornadas anteriores, en este incendio se ha concentrado un amplio dispositivo de extinción de Bomberos Asturias, BRIF de Tineo, Ruente y en la zona de León la BRIF de Pico y efectivos de bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra.

En lo que se refiere a medios aéreos, a los helicópteros de las BRIF del MITECO, se suma el bombardero de Ibias, dos aeronaves del SEPA y un avión anfibio FOCA.

En tareas de vigilancia y seguimiento continúa el helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando las zonas afectadas con personal de Bomberos de Asturias. Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra que se han complementado, de tarde, con ciclos de helicóptero.

El flanco cercano a Genestoso continúa estabilizado y el de Llamera controlado. La zona de Somiedo (Villar de Vildas) se continua revisando el perímetro y se trabaja en las zonas más complicadas con medio aéreos, en concreto, con uno de los helicópteros del SEPA.

En Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) ha estado destinado el helicóptero de Navarra, el Leire II y en momentos puntuales se ha apoyado el trabajo con medios aéreos del SEPA.

Por tierra permanecen movilizados Bomberos de Asturias, dos empresas forestales y los bomberos procedentes de Andorra que este miércoles llegaba a Asturias. Como Director Técnico de Extinción se encuentra un jefe de zona.

También permanece activo el incendio de Ponga (La Uña/Arcenorio). Hay numerosos puntos calientes, progresa por el subsuelo. Permanecen movilizados Bomberos de Asturias y dos empresas forestales. En la zona se han registrado lluvias y el helicóptero tuvo que regresar a base por falta de visibilidad.

El de Quirós (Faedo) continua activo en zona alta. Los medios por tierra no son operativos y no afecta masa combustible.

Uno de los incendios estabilizados es del de Bezanes, en Caso, que está en seguimiento con personal de Bomberos de Asturias. También el de Cabrales (Camarmeña), que Continúa estabilizado y en seguimiento. En momentos puntuales donde se registró alguna reactivación en la zona de La Garganta se sofocó con medios aéreos.

En cuanto a los incendios controlados, todos los focos han sido revisados a lo largo de esta tarde y continuarán en seguimiento por parte de personal de Bomberos del SEPA y de la guardería de Medio Natural del Principado. A estas tareas se han sumado, en varios incendios, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón, Tineo y Valdés. Los incendios controlados se encuentran en Cangas del Narcea (1), Coaña (2), Tineo (1), Ponga (2) y Villayón (1).

A partir de este jueves volverán a estar operativas rutas que se habían suspendido, como medida preventiva, ante la situación de incendios forestales. Se trata de los transporte a las reservas de la biosfera Picos Europa: Poncebos-Sotres, Arenas-Poncebos, Funicular Bulnes (Cabrales) y Lagos de Covadonga (Cangas de Onís). Permanecerá suspendido, no obstante, el servicio de autobús a la reserva de biosfera de Somiedo.