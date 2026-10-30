Asturias va camino de marcar récord histórico en empresas exportadoras regulares, por encima de las 679 de 2025

XV Jornada Asturias Exporta, en Laboral Ciudad de Cultura, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex),Bruno López Vizcón, ha destacado este viernes, en Gijón, que la región va camino, quizás, de marcar otro récord histórico en empresas exportadoras regulares, por encima de las 679 de 2025.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la inauguración de la la XV Jornada Asturias Exporta, sobre los retos y oportunidades que la internacionalización empresarial supone como alternativa de supervivencia y crecimiento para las empresas asturianas, en el paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura.

En este contexto, ha opinado que el sector de la defensa está llamado a ser un sector tractor para la industria asturiana. Ha incidido en este sentido, en que la defensa no es solo armamento, no son solo obuses o tanques, sino que arrastra toda la metalurgia, toda la siderurgia y todo el sector tecnológico.

Asimismo, ha apuntado que este sector tiene un alto componente tecnológico, a lo que ha aludido a gemelos digitales, software y todo lo que llevan los soldados, como equipos de protección o sanitarios, e incluso lo que comen los soldados.

"Al final la tecnología es un componente muy importante de cualquier ejército en cualquier país del mundo y es eso lo que llama a la defensa, a ser un sector tractor para toda la industria".

Respecto al volumen de exportación de Asturias, López Vizcón ha llamado la atención sobre que está avanzando en un contexto geopolítico cada vez más complejo, con más zonas afectadas por conflictos activos.

Unido a ello, ha resaltado que con las cifras conocidas el pasado agosto se ha podido constatar que están todavía un cuatro por ciento por debajo del mismo periodo del año anterior, si bien ha asegurado que se están recuperando las exportaciones.

Al tiempo, ha justificado esa caída, principalmente, a la falta de exportación de acero, aunque ha matizado que se espera que haya un incremento ahora que se retoma la actividad del Alto Horno de ArcelorMittal.

Sobre el contenido de la jornada, ha remarcado que se quiere con ella mostrar el tejido empresarial exportador que tienen los estudiantes a su disposición en Asturias, "sin mirar más allá de nuestras fronteras", ha apuntado.

Ha insistido, a este respecto, que se trata de demostrarle a los estudiantes que hay empresas de todo tipo de sector que trabajan en todo el mundo y que tienen una oportunidad laboral aquí, sin tener falta de irse a otras regiones.

En esta misma línea, ha destacado que "Asturias exporta mucho, pero que conozcan los estudiantes muy poco". Sobre ello, ha indicado que se exporta desde la región materias primas y todo tipo de bienes de equipo y de material del metal.

"Nuestro objetivo principal es conectarles con las empresas que ellos quizás no conocen, más allá de esas grandes empresas que sí tienen en mente", ha agregado, a lo que ha citado sectores como biotecnología, software, videojuegos o moda. "Esos son los sectores que nos interesa que conozcan, que son los sectores quizás más atractivos para ellos", ha considerado.

Junto a él han hablado, también, la decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, Cristina López Duarte, y la responsable de negocio internacional de Caja Rural de Asturias, Beatriz Álvarez González.

López Duarte, por su parte, ha resaltado que es el 15 aniversario de estas jornadas, a lo que ha considerado "absolutamente imprescindible" que los estudiantes tengan un contacto directo y lo más temprano posible con el tejido empresarial e institucional que les rodea, para que vean la aplicación directa de los conocimientos que adquieren en las aulas y que vean cómo lo pueden poner en valor y que desarrollen también esa red relacional con empresas, con agentes, con instituciones de cara a su futuro desarrollo profesional.

Ha señalado, también, que en el ámbito del comercio exterior, una de las actividades que realizan es esta jornada Asturias Exporta anual. De hecho, se ha inaugurado, con motivo de este 15 aniversario, dentro de la propia facultad, un espacio que queda a modo de exposición permanente, el Hall Asturias Exporta, donde se podrán ver los carteles de todas las ediciones, incluida esta.

Asimismo, ha señalado que la facultad cuenta con unos 1.400 estudiantes, divididos en cuatro grados y tres másteres, siendo de estos 800 los que cursan el grado en Comercio y Marketing al que se dirige esta jornada.

Álvarez González, en su caso, ha remarcado que las exportaciones mueven bastantes millones de euros, si bien están "muy centralizadas" en un par de empresas o tres, "y entonces al final no hay tanto como lo que parece", ha apuntado.

Sí que es cierto, según ella, que cada año hay más empresas que están exportando. Para Álvarez González, pese a que haya una situación de incertidumbre ahora mismo a nivel internacional, es un buen momento para empezar a plantearse esa exportación y mirar a ver qué soluciones podemos encontrar para que sea con éxito.

En cuanto al potencial de Asturias, ha opinado que sí que tiene, aunque ha señalado que seguramente haya que hacer una fase de investigación de a qué mercados dirigirse para conseguir que esa exportación tenga éxito.

Ha recalcado, eso sí, que es muy importante la colaboración que existe entre los distintos agentes que participan en las exportaciones y que todos estén unidos y vayan en la misma dirección, "para que esto sea un éxito", ha advertido.