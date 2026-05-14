Asturias va a "combatir con firmeza" la 'LGTBIfobia' con la nueva ley

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OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), ha asegurado este jueves que el Gobierno autonómico va a "combatir con firmeza" la 'LGTBIfobia' a través de la nueva Ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias.

El consejero ha defendido junto al equipo de su Consejería el Proyecto de Ley, con el que "se amplían derechos ciudadanos" y se "fomenta el respeto a la diversidad". A juicio del consejero, esta norma "no colisiona ni minora en ningún caso otros derechos sociales ya conquistados" y "cualquier afirmación o apreciación distinta debe considerarse como puro ruido que esconde una profunda LGTBIfobia".

La comparecencia del consejero se produce tras dos jornadas en las que expertos y colectivos implicados en la elaboración de esta ley han pasado por la Junta General para hablar de las bondades y carencias de la normativa que ahora tramita el parlamento.

En la última sesión de estas comparecencias, Zapico ha invitado a los grupos parlamentarios que deberán sancionar la ley a realizar un "debate sosegado" y apuesten por el reconocimiento de los derechos de todos los asturianos "amen a quien amen, se llamen como se llamen y provengan de la familia que provengan".

CONSENSO EN LA IZQUIERDA

Tras la exposición del consejero y las preguntas de los diputados, los portavoces de PSOE, IU y Grupo Mixto han respaldado la norma, mientras que el PP ha detectado "carencias" y Vox se ha opuesto al texto.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha celebrado que esta ley avance en su tramitación y ha remarcado que nace con el objetivo de reconocer derechos de todas las personas "sin distinción". "Es una ley largamente esperada, muy participada y con gran consenso", ha defendido, poniendo de manifiesto su necesidad dadas las "cifras intolerables" de homofobia que hay en Asturias. "El que lea esta ley de otra manera y la entienda de otra manera y se sienta adoctrinado o se sienta impulsado, empujado, obligado a hacer algo, de verdad tiene un problema", ha asegurado.

La diputada de IU-Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, ha asegurado que tras esta ley se defiende "la dignidad de personas reales" que "durante demasiado tiempo han vivido el rechazo". Este proyecto de ley, ha afirmado, "cierra una deuda histórica" del gobierno asturiano con el colectivo LGTBI.

Desde el PSOE, el diputado Ricardo Fernández ha señalado que, si bien queda un "largo recorrido" por recorrer en la tramitación parlamentaria de la ley, esta norma pretende "construir derechos" y hacer que "en la sociedad quepamos todos" y no haya exclusión.

Por su parte, el diputado del PP Manuel Cifuentes ha puesto el foco en las carencias del proceso de redacción de la norma, sobre todo en lo relacionado con la "ausencia de un debate abierto, riguroso y respetuoso" y ha defendido una norma que sea "garantía de derechos" y pueda ser válida a largo plazo.

La nota más crítica contra el proyecto de ley la ha puesto el diputado de Vox Javier Jové, quien ha asegurado que esta norma es una "huida hacia adelante" del consejero Zapico y ha remarcado que los países pioneros en aprobar este tipo de leyes están "reculando". "Esto no es una ley, es un panfleto ideológico travestido de ley", ha asegurado, criticando que incluya "adoctrinamiento en educación, la autocensura en medios de comunicación, y se dice diversa pero no admite la diversidad de opiniones".