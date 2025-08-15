Asturies Antitaurina destaca el apoyo ciudadano a la manifestación del 17 de agosto en Gijón

Presentación, frente al Ayuntamiento de Gijón, del cartel de la manifestación antitaurina del 17 de agosto. - ASTURIES ANTITAURINA

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Asturies Antitaurina ha valorado de forma positiva el "alto ritmo de adhesiones" a la manifestación convocada para esta domingo 17 de agosto en Gijón contra la tauromaquia, que partirá a las 16.30 horas desde la Plazuela de San Miguel.

Según ha detallado la organización en una nota de prensa este viernes, más de 100 colectivos se han sumado ya a la protesta, entre ellos formaciones políticas como PACMA, Podemos, IU, Verdes-Equo, Somos Asturies Sumar y Convocatoria por Asturies, así como numerosas asociaciones de protección animal, medioambientales, feministas y sindicalistas.

Asturies Antitaurina ha considerado que esta respuesta refleja el respaldo de la ciudadanía asturiana a la lucha antitaurina, ya ha recordado que más de 30.000 personas firmaron la Iniciativa Legislativa Popular 'No es mi cultura' para eliminar el blindaje cultural de la tauromaquia, con la adhesión de figuras del mundo de la cultura y de la política regional.