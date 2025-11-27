Asturies con Palestina convoca una manifestación este sábado en Gijón repulsa al genocidio del pueblo palestino

Rueda de prensa de la Plataforma de Asturies con Palestina, junto a portavoces de PSOE, IU y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Asturies con Palestina ha convocado para este próximo sábado una manifestación en Gijón en repulsa por el genocidio del pueblo palestino.

La marcha partirá, a las 17.30 horas, de la plaza del Humedal, para recorrer después varias calles de Gijón hasta llegar al paseo de Begoña.

Así lo ha anunciado el portavoz de la citada Plataforma, Miguel San Miguel, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de otros miembros de la misma y los portavoces de PSOE, IU y Podemos, Carmen Eva Pérez Ordieres, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente.

"No queremos ser cómplices de este genocidio", ha remarcado San Miguel, quien ha dejado claro que Israel prosigue con los ataques en Gaza y los ha intensificado en Cisjordania.

Todo ello, según él, a pesar de los acuerdos del Cairo. Unos acuerdos que, para San Miguel, "han sido una pantomima montada por el señor Trump con el objetivo de acallar las voces cada vez más generalizadas contra este genocidio televisado".

"Todo sigue igual", ha advertido antes de insistir en que Israel no ha respetado los citados acuerdos y está llevando a cabo su proyecto sionista de "dejar esta tierra sin palestinos, recurriendo al exterminio y a la limpieza étnica".

"No oculta sus intenciones, sino que además se jacta de sus maldades y de incumplir la legalidad internacional", ha recriminado el portavoz de la Plataforma.

Por todo ello, ha animado a participar en la movilización convocada en defensa de los derechos humanos y contra el genocidio del pueblo palestino. Ha pedido, para este último, que tenga un Estado "libre y soberano".