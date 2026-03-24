Asunción Artime, Miguel Rodríguez y María Luisa Sánchez, nuevos gerentes de las tres áreas sanitarias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha nombrado a Asunción Artime, Miguel Rodríguez, y María Luisa Sánchez gerentes de las áreas Noroccidente (I), Centro-Sur Occidente (II) y Oriente (III), respectivamente. También ha elegido a los cargos directivos de la nueva estructura surgida de la modificación del mapa sanitario.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica hoy los nombramientos de los nuevos responsables de las diferentes áreas, que se detallan a continuación.

En cuanto a la Gerente del área sanitaria Noroccidente I, Asunción Artime García (Gozón, 1974), es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, cuenta con una amplia formación en jurisprudencia en materia de personal, procedimiento administrativo e innovación en el sistema sanitario.

Desde 2001 forma parte del grupo de gestión de la función administrativa de instituciones sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Insalud. En el Sespa ha ocupado cargos relacionados con la gestión de personal: jefa de servicio en el área VIII y jefa de Sección de Relaciones Laborales de la Dirección de Profesionales. Desde 2022 ejercía como directora Económica y de Profesionales del Área Sanitaria III.

El Gerente del área sanitaria Centro-Sur Occidente II, Miguel Javier Rodríguez Gómez (Reinosa, 1964) es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria, cuenta con dos másteres en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios y en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, además un posgrado en Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Es inspector médico en la Consejería de Sanidad de Cantabria, departamento del que fue titular de 2019 a 2022. Previamente fue subdirector médico en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. En el Sespa ha desempeñado varios cargos: fue gerente del área V y director del HUCA. Hasta ahora ocupaba la gerencia del área sanitaria III.

Por su parte, la Gerente del área sanitaria Oriente III. María Luisa Sánchez Núñez (Notthingham, 1967) es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, especialista en Nefrología, diplomada en valoración de incapacidades por la Escuela de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III y máster de Administración Sanitaria. Entre otros cargos, ha sido jefa del Servicio de Gestión de Prestaciones del Sespa, inspectora de prestaciones sanitarias en el área V y subdirectora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área sanitaria IV. Hasta ahora ejercía como gerente del área sanitaria V.

OTROS CARGOS

También se nombra:

Director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial de Jarrio: Pedro Jiménez Ramírez (Palma de Mallorca, 1975).

Director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial de Cangas del Narcea: Enrique Sommer Álvarez (Gijón, 1973).

Director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial de Mieres. José Antonio Vecino González (Valladolid, 1961).

Director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial de Arriondas: Fernando Mancheño (Oviedo, 1966).

Directora de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial del Valle del Nalón: Sandra Charro Alonso (Gijón, 1989).

Directora de Atención Hospitalaria del área de salud: Liliana Meana Sánchez (Gijón, 1970).

Director de Atención Hospitalaria del área de salud II: Ramón Rodríguez González (Avilés, 1968).

Directora de Atención Hospitalaria del área de salud III: Isabel González Fouces (Gijón, 1966).