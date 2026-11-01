El atropello de una mujer de 80 años lleva a Vox a pedir más controles sobre los patinetes en Oviedo

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OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado este domingo que llevará al próximo Pleno el control de los patinetes eléctricos en la ciudad tras el atropello de una mujer de 80 años en el paseo de La Florida, que permanece hospitalizada por las heridas sufridas. La formación preguntará al equipo de gobierno por las sanciones impuestas desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal y por las medidas de vigilancia y prevención desarrolladas.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha recordado que el Ayuntamiento aprobó en enero una modificación de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico que regula los vehículos de movilidad personal. La edil quiere conocer cuántas sanciones ha impuesto la Policía Local por infracciones como circular por las aceras, utilizar el teléfono móvil o incumplir las normas de iluminación y seguridad.

Además, el grupo municipal solicitará información sobre las campañas de control realizadas, el número de vehículos inspeccionados y los accidentes con patinetes implicados registrados en Oviedo durante los dos últimos años, con especial atención a los que hayan causado lesiones a peatones.

Vox ha reclamado también que se refuercen los controles en las zonas de mayor tránsito peatonal y se desarrollen campañas de información y prevención.