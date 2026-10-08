Atropello en Oviedo: Una mujer herida por un coche en la calle Real Oviedo

La mujer siendo atendida en el lugar del atropello - C.R.D.

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de carácter leve este jueves tras ser atropellada por un turismo en el cruce de la Avenida de Colón con la calle Real Oviedo de la capital asturiana. La mujer cruzaba correctamente por el paso de peatones que va al palacete de Villa Magdalena, pero el vehículo se deslizó por la lluvia y terminó arrollando a la afectada.

El incidente ocurrió poco después de las 15.30 horas de este jueves, cuando se vivió un breve episodio de lluvia intensa.

Según han confirmado fuentes del área de Seguridad Ciudadana de Oviedo, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).