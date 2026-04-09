Aucalsa responde negativamente al requerimiento que le envió el Principado sobre el cobro del peaje del Huerna

Archivo - Peaje de la autopista del Huerna - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa concesionaria del peaje del Huerna en la AP-66, Aucalsa, ya ha respondido al requerimiento formal que le envió la Dirección General de Consumo del Gobiero asturiano por el cobro del peaje tras constatar deficiencias en la prestación del servicio en esa infraestructura.

"Nos piden que cerremos el expediente", ha explicado en Oviedo, a preguntas de los periodistas, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico.

El dirigente asturiano, ha garantizado, no obstante, que a pesar de la respuesta desde el Principado han hecho un nuevo requerimiento a Aucalsa, dado que se han podido verificar distintas afecciones en la autopista. El servicio de Consumo dará más detalles al respecto próximamente, ha anunciado.

El requerimiento remitido a Aucalsa solicitaba información detallada sobre la situación de la autopista, la planificación y duración de las obras en curso, así como la justificación del cobro íntegro del peaje. La empresa disponía de plazo hasta el 31 de marzo para presentar alegaciones.