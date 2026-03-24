La Autoridad Portuaria de Avilés insta a negociar una subrogación "con garantías" para los estibadores

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OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA), Santiago Rodríguez, ha instado este martes al Comité de Huelga del Centro Portuario de Empleo a centrar los esfuerzos en negociar una subrogación "con todas las garantías y seguridad para los trabajadores", tras la voluntad de las empresas estibadoras de liquidar dicho centro.

Rodríguez ha trasladado este mensaje durante una reunión mantenida con representantes de los trabajadores, la segunda desde el inicio del conflicto, que se prolonga ya 29 jornadas de paros desde el pasado 16 de febrero y que está afectando tanto a la actividad portuaria como al tejido empresarial de la comarca.

Según ha informado la Autoridad Portuaria en una nota de prensa, las empresas estibadoras han confirmado su intención de proceder a la liquidación del Centro Portuario de Empleo, por lo que el presidente de la APA ha considerado que el escenario actual requiere avanzar hacia la subrogación de la plantilla como principal vía para garantizar el mantenimiento del empleo.

"Nos encontramos en una fase en la que lo más razonable sería centrar los esfuerzos en que la subrogación asegurada por parte de las empresas a toda la plantilla se produzca con todos los derechos, garantías y con la máxima seguridad para los trabajadores", ha señalado.

García ha apelado a la responsabilidad de las partes implicadas y ha recordado que una parte de la plantilla ya ha iniciado los trámites para acogerse a la subrogación, con el objetivo de asegurar la continuidad laboral en un contexto marcado por el posible cierre del centro.