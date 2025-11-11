Autoridades irlandesas visitan Asturias para conocer su modelo de gestión territorial de los fondos europeos

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, junto a la delegación de la Asamblea Regional del Norte y Oeste de Irlanda, que visita Asturias para interesarse por su modelo de gestión territorial de los fondos europeos. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación compuesta por 15 representantes de la Asamblea Regional del Norte y Oeste de Irlanda visita estos días Asturias para conocer la gestión territorial de los fondos europeos, un modelo "reconocido por su eficacia a nivel comunitario".

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el grupo está formado por concejales de las entidades locales de ocho provincias irlandesas (Cavan, Donegal, Monaghan, Leitrim, Sligo, Roscommon, Mayo y Galway) así como por autoridades de la ciudad de Galway. Todos ellos se prepara para asumir la gestión de 217 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cofinanciados por el gobierno de Irlanda y la Unión Europea.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha dado la bienvenida este martes a la delegación, que posteriormente ha participado en la jornada 'Asturias, tierra de oportunidades', en la que han intervenido la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, y el asesor de la Presidencia Vicente Hoyos. En el encuentro se han abordado asuntos como la gestión de los fondos comunitarios y la organización administrativa en Asturias, entre otros.

La agenda de la delegación también incluye visitas al Museo de Bellas Artes de Asturias, a la Junta General del Principado y a dos proyectos financiados con fondos del programa Leader, el Espacio de Cowtainers Coworking (Ribera de Arriba) y el obrador de Confitería y Heladería Diego Verdú (Morcín).