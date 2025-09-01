Autorizada una tercera prórroga del preconcurso de acreedores de Duro Felguera hasta el día 30

Archivo - Empresa Duro Felguera, a 13 de febrero de 2025, en Gijón, Asturias (España) - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

El aplazamiento se concede "con carácter excepcional y condicionado".

GIJÓN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil n3 de Oviedo, con sede en Gijón, ha autorizado la tercera prórroga solicitada por Duro Felguera del preconcurso de acreedores, con la que se alarga el plazo hasta el próximo día 30.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, esta tercera prórroga se concede "con carácter excepcional y condicionado".

A este respecto, en el auto se indica que no se concederán nuevas prórrogas, salvo que se acrediten circunstancias extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad, y siempre dentro del límite temporal máximo de doce meses previsto en la Directiva (UE) 2019/1023.

En este sentido, se apunta que la falta de avances sustanciales en el proceso de reestructuración -incluyendo la formalización del Plan, su eventual homologación, o el cierre de los procesos laborales pendientes- podrá ser causa suficiente para denegar futuras solicitudes.

El magistrado destaca en su razonamiento que, a fecha límite del 31 de julio pasado, Duro Felguera no había logrado cerrar el Expediente de Regulación de Empleo ni presentar un plan de reestructuración empresarial.

"La realidad ha desmentido la previsión optimista de la mercantil deudora, evidenciando que la segunda prórroga, por su voluntaria y unilateral acotación temporal, no ha resultado útil ni eficaz para los fines que se perseguían", ha señalado.

En cuanto a esta tercera prórroga, el magistrado cuestiona el por qué de acotar el plazo hasta el próximo día 30, cuando podría pedir alargarlo hasta diciembre.

Sobre esta cuestión, señala en el auto la importancia de que las solicitudes de prórroga respondan a una estrategia "coherente, realista y jurídicamente fundada, evitando el uso táctico del procedimiento preconcursal como instrumento de dilación procesal".