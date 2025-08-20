Avanzan las obras de mejora del colector general de Pola de Siero en el barrio de La Isla

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua, Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales, Pergentino Martínez, visitaron, este miércoles el avance de las obras de mejora del colector general de Pola de Siero en el barrio de La Isla. La actuación cuenta con un presupuesto de 411.983 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos tienen como finalidad corregir las deficiencias que provocan inundaciones en La Isla en momentos de altas precipitaciones en cortos periodos de tiempo y mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de Pola de Siero.

Para ello se desarrollarán dos actuaciones. En la primera se instalará un colector de 60 metros de longitud paralelo al existente, con el objeto de aumentar la capacidad hidráulica de este tramo. En la segunda se procederá a desviar el colector principal para poder ejecutar una estación de bombeo que evite que se inunden los garajes de los edificios afectados.

El saneamiento existente se repondrá mediante un colector de hormigón de 22 metros de longitud. Además, se sellará el pozo 16 para evitar que pase el agua a través del colector que pasa bajo los edificios.