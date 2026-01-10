Avilés abre el proceso para la cocina central que dará servicio a los colegios municipales

Archivo - Avilés. Calles de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación un contrato para la redacción de proyecto y ejecución de obras de reforma y adecuación del antiguo colegio Fernández Carbayeda, en Valliniello, en el que se instalará la cocina central que dará servicio a los comedores escolares de los colegios municipales.

Además, el adjudicatario se deberá ocupar, entre otras cosas, de las certificaciones energéticas previa dirección de obra, dirección de ejecución de la obra, dirección de instalaciones y coordinación de seguridad y salud, tal y como ha informado el consistorio.

La inversión asciende a unos 160.000 euros y las empresas interesadas tienen hasta el 26 de enero para presentar sus ofertas. El plazo de ejecución es de 17 meses.

Se trata por tanto del arranque de la puesta en marcha de esta cocina centralizada que es uno de los proyectos más destacados en los que se ha implicado el equipo de gobierno municipal a la búsqueda de proporcionar una alimentación saludable, variada y equilibrada a los y las escolares y que se abastezca principalmente de productos de proximidad y ecológicos.