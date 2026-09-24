Avilés acoge la jornada 'Libres. Juventud y democracia' este sábado

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserí, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha presentado junto a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, la jornada de convivencia y participación 'Libres. Juventud y Democracia', que se desarrollará el sábado 26 de septiembre en el Parque del Muelle.

Esta actividad forma parte de la 'Celebración de los 50 años de España en libertad' en el Principado de Asturias, una iniciativa del Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

El Parque del Muelle será el escenario de este evento dirigido a la juventud asturiana para celebrar los 50 años de democracia en España a través de la música, la participación y los nuevos formatos digitales.

La jornada se desarrollará desde las 12.00 horas, en sesión de mañana y de tarde, bajo el impulso de la Delegación del Gobierno y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés. El elenco de artistas participantes incluye a 'Chica Sobresalto', 'Noan', 'Las Petunias', 'Dededede', 'DJ María Martín', 'DJ Pablo Águila', 'Tangerine', 'Carmen Pérez', 'Camila Filipa' y 'DJ Carmen'.

Además, habrá un punto de encuentro para entidades juveniles, organizaciones sociales y colectivos de participación. Con esta jornada se busca conmemorar el camino recorrido en derechos, libertades y convivencia. Asimismo, se pretende impulsar la participación activa de la juventud en el relato de la democracia.

La delegada del Gobierno ha resaltado que la iniciativa del Gobierno de España pretende visibilizar las transformaciones sociales y políticas que han consolidado al país como una democracia plena y avanzada.

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha asegurado que "hay mucho que celebrar", tanto por las libertades alcanzadas como por las oportunidades de futuro. Lastra ha considerado necesario estar alerta frente a bulos y discursos de odio que buscan retroceder en derechos y dañar la convivencia.

Asimismo, la alcaldesa de Avilés ha incidido en que los actuales son "momentos de grandes cambios y transformaciones que deben ser guiados por los valores de la democracia, la justicia y la libertad, y abanderados por la juventud como sucedió en los años de la transición".