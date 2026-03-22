Avilés acoge una nueva edición del Festival de Cine LGTBI con propuestas internacionales

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OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer celebrará del 9 al 19 de abril la XI edición del Festival de Cine LGTBI, una cita que reunirá nueve largometrajes, diez cortometrajes y más de una decena de actividades culturales, consolidando a Avilés como espacio de referencia para el cine LGTBI contemporáneo.

Según ha informado la organización, el festival contará con una sección oficial 'Panorama' en la que competirán nueve largometrajes nacionales e internacionales, concebida como un recorrido por el cine LGTBI reciente con propuestas que combinan diversidad geográfica y narrativa. La película inaugural será 'Este cuerpo mío', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste, mientras que la clausura correrá a cargo de 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa, distinguida en la última Berlinale y en el Festival de Málaga 2026.

Las proyecciones se desarrollarán en versión original subtitulada y abordarán temáticas como la identidad, la memoria, las migraciones o los procesos de transición y autodescubrimiento. La programación ha sido comisariada por Alaitz Arenzana y Pau G. Guillén.

El certamen incluye además la sección oficial de cortometrajes 'Miradas', dedicada al cine LGTBI español contemporáneo, en la que competirán diez trabajos distribuidos en dos sesiones. Asimismo, fuera de competición, se proyectará el cortometraje 'Transición', de David Velduque, que será presentado por su director y seguido de un encuentro con el público.

Los cortometrajes seleccionados formarán parte del programa cultural internacional 'Armarios Abiertos', impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el objetivo de favorecer la proyección internacional del cine LGTBI español.

Junto a la programación cinematográfica, el festival ofrecerá una agenda cultural paralela que incluye la exposición 'findesiglo (1991-2001)', del artista David Trullo; propuestas de artes escénicas como 'Mover montañas', de Alberto Velasco; y la representación teatral 'El rey de la farándula', de Ángel Ruiz.

Asimismo, se celebrarán mesas redondas centradas en el deseo, el activismo y las prácticas culturales comunitarias, con la participación de distintos profesionales del ámbito cultural y asociativo.

El festival se completa con una programación de vermús musicales en el Oskar Café, concebidos como espacios de encuentro y celebración para la comunidad LGTBIQ+, con sesiones de DJs y espectáculos performativos.

Las entradas para las sesiones de largometrajes y cortometrajes ya están a la venta, pudiendo adquirirse en la taquilla del Centro Niemeyer y a través de su página web.