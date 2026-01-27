Avilés se adhiere a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental para compartir buenas prácticas

Mesa Intersectorial de Salud de Avilés. - AVILÉS

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, ha valorado que Avilés se haya adherido a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental, con el objetivo de "compartir ideas, buenas prácticas, poner en Europa todas aquellas políticas relacionadas con la salud mental en el ámbito local y también aprender de otras ciudades y otros entornos".

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha destacado que Avilés es "amable" y "accesible", con parques a menos de 5 minutos de cada ciudadano, y ha señalado que es una "ciudad de 15 minutos" donde se pueden cubrir todas las necesidades vitales andando. Además, ha insistido en que Avilés es una ciudad "segura" y con "calidad de vida".

Entre los asistentes se encontraban Daniel Rodríguez Vázquez, presidente de la Confederación Salud Mental de Asturias y Juan José Martínez Jambrina, jefe del área de salud mental en el Área Sanitaria III, ambos promotores de la reciente adhesión de Avilés a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental.