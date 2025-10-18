Avilés celebra el 600 aniversario del pueblo gitano con una exposición y actividades culturales

OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés se suma a la conmemoración del 600 aniversario de la presencia del pueblo gitano en España con un programa de actividades organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG). La iniciativa, que se desarrollará del 20 al 31 de octubre, acerca a la ciudadanía la historia, la cultura y las aportaciones del pueblo gitano a través de una propuesta cultural y educativa.

En nota de prensa, el Ayuntamiento explica que la programación recalará por primera vez en Avilés tras su paso por Mieres y Oviedo. Tiene como eje central la exposición '600 años de historia compartida', una muestra que recorre "momentos decisivos" del pueblo gitano en España, desde su llegada a la península en el siglo XV hasta la Gran Redada de 1749, y pone en valor sus símbolos, valores y contribuciones culturales.

Las ilustraciones que las componen, obra del artista Daniel Belchí, combinan piezas creadas para la campaña Lección Gitana (FSG, 2018) con otras elaboradas expresamente para esta efeméride. La exposición podrá visitarse en dos espacios. La primera parada será en el CIFP Avilés, donde permanecerá del 20 al 24 de octubre en el hall de entrada del centro, dentro del Proyecto de Interculturalidad del centro en el que colabora la FSG junto a otras entidades locales. Y del 27 al 31 de octubre en la Sala de Exposiciones del Palacio de Valdecarzana, donde tendrá lugar su acto inaugural el lunes, 27 de octubre, a las 12.00 horas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En torno a la muestra se ha diseñado una agenda de actividades complementarias dirigida a todos los públicos. En la primera semana, en el CIFP Avilés, tendrán lugar las primeras visitas guiadas, los días 21 y 22 de octubre, con el objetivo de acercar el contenido expositivo a la comunidad educativa y al público general.

Durante esos días se ofrecerán visitas guiadas a las 12.00 horas, abiertas la público sin necesidad de inscripción previa. El viernes 24, a las 19.00 horas, se proyectará en la Casa de Cultura el documental La Singla, de Paloma Zapata, que rescata la historia de Antoñita Singla, una bailaora sorda cuya fuerza y talento la convirtieron en una de las grandes figuras del flamenco.

La segunda semana, la exposición se trasladará al Palacio de Valdecarzana. Podrá visitarse de martes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. A lo largo de la semana se sucederán nuevas visitas guiadas, tanto para centros educativos como abiertas al público, y varias actividades como el cuentacuentos Tejiendo historias, con Olga Cuervo; la propuesta creativa infantil Una mirada al camino gitano; y la presentación del libro Martinete del Rey sombra, con la presencia de su autor, el escritor Raúl Quinto, acompañado por Inaciu Galán.

Además, las propuestas se completan con la actividad medioambiental 'El Bosque Encantado', en la Escuela de Selvicultura de Valliniello, una propuesta educativa dirigida a niños de entre 6 y 18 años que combina aprendizaje sobre la flora autóctona y los ecosistemas con la difusión de la cultura gitana.

Con esta programación, la Fundación Secretariado Gitano busca "promover el conocimiento mutuo, reconocer las aportaciones del pueblo gitano a la historia común y fomentar una mirada libre de estereotipos, en colaboración con el tejido educativo, social y cultural de Avilés".