Avilés celebra por primera vez un gran cotillón de Nochevieja en el Pabellón de La Magdalena

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de La Magdalena de Avilés se convertirá en un gran cotillón de Nochevieja para recibir al nuevo año 2026, según ha detañadp el Ayuntamiento, que organiza por primera vez en este recinto la fiesta de Fin de Año que arrancará a partir de las 00.30 horas con la apertura de puertas.

La entrada será gratuita y el Grupo Tekila y el Dj Chely serán los encargados de amenizar una fiesta que contará con servicio de guardarropa, vigilancia privada y hostelería. La música se alargará hasta las 6.00 de la mañana convirtiendo el Pabellón de La Magdalena en una gran pista de baile.

La fiesta terminará, cómo manda la tradición de Año Nuevo, con chocolatada y churros. Se pondrá a disposición de los asistentes un autobús lanzadera gratuito que funcionará durante toda la madrugada conectando el Pabellón de La Magdalena con diferentes puntos de la ciudad.

Además, los primeros mil asistentes recibirán como regalo una bolsa de cotillón para festejar la entrada en el nuevo año de la mejor forma posible. Esta fiesta de Fin de Año es, según la concejala Yolanda Alonso "una de las novedades de la programación navideña, en la que estamos trabajando desde el área de Festejos".