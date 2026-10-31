Avilés celebra el puente de Todos los Santos con actividades en La Carriona y una agenda cultural y deportiva

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio de La Carriona acogerá este sábado un concierto de la Banda de Música de Avilés y una visita guiada nocturna con motivo de la festividad de Todos los Santos y Difuntos y del decimocuarto aniversario del Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona (CICLAC). El concierto comenzará a las 19.00 horas y la visita está prevista para las 19.40 horas. Ambas actividades están dirigidas a las personas inscritas.

El programa conmemorativo incluye también visitas guiadas diurnas y la ampliación de los horarios habituales del centro de interpretación. Este domingo 1 de noviembre abrirá de 11.00 a 19.00 horas, mientras que el lunes 2, Día de Difuntos, lo hará de 11.00 a 13.00 horas.

La agenda cultural y deportiva de este sábado incluye además la XXXV Gala del Judo Asturiano, que se celebrará a las 19.00 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura, con entrada gratuita hasta completar aforo. El acto reconocerá la trayectoria y los méritos de deportistas y entidades vinculadas a este deporte, incluidos los clubes con al menos 20 años de actividad.

La música tendrá otra cita a las 20.15 horas en la iglesia de Santo Tomás de Canterbury, en Sabugo, donde la Agrupación Coral Amigos de Sabugo celebrará su XVI Concierto de Otoño junto al Coro San Félix de Lugones.

Por la mañana, de 11.00 a 13.00 horas, la pista de pumptrack de Villalegre acogerá la cuarta sesión de los talleres gratuitos de Espacio Joven, dedicada a la "Tecnificación I". La actividad está dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años y no requiere inscripción previa, aunque es necesario acudir con bicicleta y casco. La organización dispone de dos bicicletas para quienes no tengan una.