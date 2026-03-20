Avilés contará con un nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas

Archivo - Imagen de bicicleta eléctrica - PP CUENCA - Archivo

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Avilés contará con un nuevo sistema de alquiler de bicicletas eléctricas. El servicio contará con 90 bicicletas, 18 estaciones de préstamo y una app móvil propia. El objetivo, según ha indicado el Consistorio, es modernizar el servicio actual y resolver los problemas de "uso indebido" del sistema actual.

La concesión de servicio abarcará la instalación, funcionamiento, recaudación, conservación, mantenimiento, sustitución y mejora del servicio de préstamo de bicicletas de uso público, así como las inversiones necesarias para garantizar su adecuado desarrollo.

El sistema persigue resolver los problemas de uso indebido, vandalismo y averías crónicas, así como ser "económicamente viable, responsable y conforme a la LCSP". Esta concesión también pretende beneficiar al Ayuntamiento, que recibirá un sistema nuevo "sin asumir riesgos" y a la ciudadanía, que tendrá "un servicio más fiable, moderno y accesible".

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente este viernes el estudio de viabilidad económico-financiera relativo a esta concesión, con los votos a favor de PSOE y Cambia Avilés, los votos en contra de Vox y la abstención de PP. Con la aprobación inicial del Estudio de Viabilidad por el Pleno, el documento se someterá a información pública durante un mes.