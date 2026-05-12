Avilés cortará el suministro de agua la noche del 14 al 15 de mayo por trabajos de mantenimiento

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Avilés ha informado de un corte en el suministro de agua que se producirá desde las 22.00 horas del próximo jueves 14 de mayo hasta aproximadamente las 04.00 horas del viernes 15, debido a trabajos de mantenimiento en la red. La interrupción afectará a 682 abonados, tanto domésticos como no domésticos, en distintas zonas del municipio.

Entre las calles afectadas se encuentran Heros, El Caliero, El Campón, Camino Gaxín, Castañalona, Los Llaos, Campo Conde, Quintana Dionisio, Camino La Fuente, La Cuesta, La Garita, El Rey, San Cristóbal, Bastián, So La Iglesia, Margarita Nelken, Aída de la Fuente, El Montán, Avenida Alemania (61-73), Camino Valgranda, Emilia Pardo Bazán, Les Comadres y La Folleca, entre otras. Además, podrían registrarse alteraciones puntuales en áreas cercanas.

Según ha indicado el Ayuntamiento, el corte es necesario para dar continuidad a los trabajos de mantenimiento iniciados el pasado 29 de abril en la zona, según ha indicado la entidad.

El consistorio recomienda a los vecinos comprobar que no quedan grifos abiertos durante el periodo de suspensión del suministro para evitar pérdidas de agua, así como evitar el uso de electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas.

El restablecimiento del servicio será progresivo, por lo que la recuperación de la presión y el caudal variará según cada zona. La empresa ha recordado que en su web está disponible un mapa actualizado de obras y afectaciones para consultar si cada vivienda se ve afectada por el corte.