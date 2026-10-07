Avilés destina 499.527 euros a ayudas deportivas para 43 entidades y 29 eventos

Archivo - Avilés, foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) de Avilés ha resuelto la convocatoria de subvenciones a entidades deportivas del municipio para favorecer la práctica deportiva y la organización de eventos competitivos durante 2026, con un importe total de 499.527 euros, un 28,30% más que el año anterior, cuando se repartieron 389.345 euros.

En esta convocatoria se han concedido ayudas a 43 entidades deportivas, que contribuyen a la realización de 29 eventos a lo largo del año. La totalidad de las disciplinas deportivas presentes en la ciudad, incluidas las minoritarias, han podido optar a estas subvenciones, concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

Las ayudas se articulan en dos líneas: una destinada al desarrollo y gestión de actividades deportivas de temporada, tanto de entrenamiento como de competición, y otra dirigida a la organización de eventos deportivos en el municipio. Esta última tiene en cuenta aspectos como el nivel competitivo, la dinamización económica y la promoción de la ciudad, así como la divulgación y el fomento de la práctica deportiva.

Entre las entidades beneficiarias figuran clubes y asociaciones de disciplinas como fútbol, rugby, natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis, patinaje, gimnasia, judo, taekwondo, ajedrez, montaña, tiro con arco, pesca adaptada o deportes de personas con discapacidad.

Entre los 29 eventos que recibirán apoyo figuran el Rallye de Avilés, el Open de Natación Master Villa de Avilés, los trofeos de tenis Apple Bowl y San Agustín, distintos torneos de voleibol, baloncesto, judo y gimnasia rítmica, la Liga Nacional de Patinaje Inline Freestyle, el Open de Ajedrez San Agustín, el Campeonato de Asturias de Pesca Adaptada Mar Costa, el Cross de Navidad, Mi Primer Cross y la San Silvestre Avilés.