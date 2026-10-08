Avilés estrena un nuevo servicio de comedor escolar con más personal y comida recién cocinada

Comedor del CEIP Versalles. - AYTO. DE AVILÉS

AVILÉS 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de comedor de línea caliente ha comenzado a funcionar en todos los centros educativos de Avilés con competencia municipal, ofreciendo comida cocinada en el mismo día para los menús ordinarios del alumnado de doce colegios.

El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, ha visitado este jueves el CEIP Versalles para comprobar sobre el terreno las mejoras implementadas tras la adjudicación del nuevo contrato a la empresa Ausolan, en una visita en la que también han estado presentes la jefa de planta de cocina central, Ana González, y la gestora de comedores escolares de la compañía, Alejandra Díaz.

Esta modalidad, que responde a una petición explícita de las familias y de las direcciones escolares, no será aplicable a menús especiales o dietas. Entre las principales novedades del contrato destaca el aumento de la ratio del personal de atención: en Educación Infantil habrá una persona por cada ocho escolares y en Primaria una por cada 15, superando la proporción del contrato anterior, que fijaba un monitor por cada 20 alumnos sin diferenciar la etapa educativa.

Asimismo, se ha duplicado la plantilla extra de apoyo, que pasa de 5 a 10 personas para atender situaciones particulares, y se ha incorporado la figura de un auxiliar de limpieza exclusivo para los centros con más de 80 inscripciones, el cual no computará en la ratio de atención directa.

La plantilla, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, recibirá formación en materia de higiene, manipulación de alimentos, primeros auxilios, convivencia e igualdad, protección del menor y necesidades específicas de apoyo educativo (NEE), contando además con un perfil capacitado en mediación, resolución de conflictos y protocolos de entornos seguros. El personal también acompañará a los alumnos que lo requieran a sus actividades extraescolares.

Para las familias usuarias, las novedades incluyen la posibilidad de avisar para la modalidad esporádica hasta las 10.00 horas del mismo día mediante correo electrónico o la aplicación Menulink, desde la que también se gestionan menús diarios, propuestas de cenas e información nutricional.

La oferta se complementa con la plataforma Portalan, encuestas de evaluación semestral, stock diario y menús de emergencia. Por su parte, los centros educativos contarán con espacios de coordinación sobre convivencia y se les propondrá la creación de una comisión de seguimiento formada por el colegio, la empresa y las familias.

Al inicio del nuevo servicio en el mes de octubre, el total de inscripciones para atención temprana, desayunos y comida ha ascendido a 1.803, frente a las 997 registradas en el mismo periodo del año anterior, de las cuales 34 corresponden a Institutos de Educación Secundaria. Concretamente, el CEIP Versalles cuenta con 82 usuarios inscritos en la modalidad fija.