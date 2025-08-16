Avilés estrena un sistema de vacunación adaptado a pacientes de riesgo

El área sanitaria de Avilés pone en marcha un protocolo para mejorar la vacunación de las personas con más riesgo de enfermar - PRINCIPADO

El área sanitaria III, con cabecera en Avilés, ha puesto en marcha un protocolo para agilizar y mejorar la vacunación de las personas con mayor riesgo de contraer enfermedades. El objetivo es garantizar la máxima protección de este colectivo e impulsar la continuidad asistencial en todos los niveles del sistema sanitario.

El documento en el que se basa este proyecto, denominado Procedimiento de vacunación en pacientes de riesgo, establece 39 grupos de riesgo que agrupan a las personas con mayor probabilidad de contraer una enfermedad que puede prevenirse o reducir sus efectos mediante la profilaxis, tal y como ha detallado el Principado este sábado en una nota de prensa.

Dado que para algunos grupos sirven las mismas recomendaciones, se han elaborado 27 fichas con las pautas que se deben seguir en cada caso y que permiten diseñar un calendario de vacunación adaptado a cada persona.

El circuito comienza con la identificación y clasificación del grupo de riesgo de cada paciente por parte de los profesionales sanitarios y los servicios de Farmacia, tanto de atención primaria como hospitalaria. De esta manera, se asigna a cada persona la ficha correspondiente y se le deriva al personal de enfermería de atención primaria.

En situaciones concretas, la consulta de vacunas del Hospital San Agustín, adscrita al Servicio de Medicina Preventiva, puede hacerse cargo inicialmente del paciente, tanto si se encuentra en seguimiento hospitalario como si precisa una valoración antes de continuar el circuito en su centro de salud habitual. La consulta hospitalaria también resolverá las dudas que se planteen desde atención primaria.

El protocolo se ha puesto a prueba a modo de proyecto piloto en la zona básica de Villalegre-La Luz, en Avilés. Una vez completado el ensayo, se plantearán las mejoras oportunas y el procedimiento se extenderá al resto del área sanitaria.

Asturias ha sido una comunidad pionera en establecer recomendaciones especiales de vacunación para las personas de mayor riesgo, con un primer documento publicado en 2010 y otro, más amplio y completo, en 2014. En 2018 se establecieron sugerencias actualizadas a nivel nacional y, posteriormente, se han ido incorporando revisiones puntuales con el fin de aumentar la protección.

Las vacunas som una de las herramientas más eficaces para prevenir y controlar las enfermedades infecciosas. Para asegurar esta protección hay dos tipos de estrategias: vacunar a la población en general por criterios de edad (calendarios de vacunación) y proteger individualmente, mediante la profilaxis, a las personas con más riesgo de enfermar.