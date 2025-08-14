Avilés exhibe en la FIDMA su desarrollo industrial y la recuperación de su entorno natural

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha subrayado este jueves la "importancia" de las relaciones puerto-ciudad, tanto por su papel industrial como por la recuperación de espacios naturales. Lo ha hecho durante la visita al stand conjunto del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y del viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García.

"Estamos en un buen momento en el sentido de que el puerto y la ciudad están creciendo armoniosamente y resolviendo problemas estructurales de la industria", ha asegurado Monteserín. Junto a esto, ha puesto en valor la evolución industrial de Avilés.

En concreto, ha subrayado que actualmente, la cuidad cuenta con "una industria puntera en materia de equipamientos en general, de renovables en particular y de grandes piezas metalmecánicas" que realiza comercio exterior a nivel mundial. "Son un orgullo para la ciudad", ha manifestado la regidora sobre el tejido industrial local.

La alcaldesa también ha resaltado la importancia de la recuperación medioambiental en la zona portuaria. "Se está recuperando el medio natural de antes de la gran industria, con el centro de interpretación de Celuán y el lugar de descanso de las aves migratorias", ha explicado.

Durante su intervención, Monteserín ha puesto el acento en el desarrollo de Avilés como "ciudad innovadora", especialmente en centros de investigación. "Es una de las partes de las que nos sentimos más orgullosos", ha indicado. La alcaldesa, además, ha valorado el apoyo de la Consejería para impulsar la Manzana del Talento, que ha descrito como "el cierre categorial" del ecosistema innovador local.