Avilés incorpora nuevas tecnologías para mejorar el mantenimiento urbano con una inversión de 44.500 euros

Ayuntamiento de Avilés.

OVIEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés incorporará nuevos servicios tecnológicos destinados a mejorar la eficacia en las tareas de mantenimiento de espacios y edificios públicos, mediante una inversión total de 44.524,44 euros distribuida en tres actuaciones vinculadas entre sí.

La primera de ellas corresponde a la contratación de un servicio de detección, localización y caracterización de desperfectos en las calzadas destinadas al tráfico rodado. El trabajo, adjudicado a Sotavia Technologies por 18.143,95 euros, permitirá automatizar y agilizar unas labores de inspección que tradicionalmente se realizaban de forma visual. El objetivo es dotar a los servicios técnicos de un mapeo exhaustivo y actualizado del estado del pavimento, según informa el Ayuntamiento.

El estudio se desarrollará en tres fases: captura de datos mediante un vehículo detector dotado de cámara infrarroja y tecnología 3D, preferiblemente de noche y con el asfalto seco; procesado de la información para catalogar cada desperfecto con fotografía, mapa de profundidad y dimensiones; y adaptación del sistema de visualización a la cartografía municipal para su consulta por parte de los servicios técnicos.

En paralelo, el Ayuntamiento incorporará una plataforma digital de gestión, adjudicada a BQAIT por 16.577 euros, que permitirá registrar in situ las actuaciones sobre vías, mobiliario urbano y edificios municipales. El sistema, basado en la cartografía local, dispondrá de una web y una app móvil para digitalizar tareas e incidencias, mejorar la trazabilidad de las actuaciones y ofrecer datos en tiempo real. Entre sus herramientas destacan la delimitación de superficies, el seguimiento de obras y un planificador de tareas que generará automáticamente avisos, responsables y plazos, además de resúmenes y estadísticas.

Para facilitar la implantación de estas tecnologías, el Consistorio adquirirá 43 dispositivos móviles destinados al personal de mantenimiento. El contrato, adjudicado a Giron Biforcos SLU por 9.803,49 euros, dotará a encargados y oficiales de equipos compatibles con las nuevas aplicaciones.