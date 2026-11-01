Avilés instalará iluminación LED en el campo de fútbol de La Luz y la pista de skate de La Magdalena

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado por 29.576,15 euros las obras para renovar la iluminación del campo de fútbol de La Luz y de la pista de skate del Complejo Deportivo de La Magdalena. Los trabajos, que ejecutará la empresa Llumera Astur SL, tendrán un plazo máximo de dos meses.

En el campo de fútbol de La Luz se sustituirán los ocho proyectores actuales, instalados en cuatro torres de 15 metros y con más de 15 años de antigüedad, por luminarias LED. El objetivo es reducir el consumo eléctrico y los costes de mantenimiento, además de facilitar la sustitución de los equipos.

En la pista de skate de La Magdalena también se renovarán los proyectores existentes por otros LED de mayor potencia y se instalará un nuevo punto de luz para mejorar la uniformidad del alumbrado. Según el Ayuntamiento, la iluminación actual no alcanza los niveles exigidos por la normativa para instalaciones deportivas exteriores de clase II, lo que impide celebrar competiciones en la pista.