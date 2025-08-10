Archivo - Puente de San Sebastián en la Ría de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/AVILÉS, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo la rehabilitación integral del emblemático puente de San Sebastián, que une las dos orillas de la Ría frente al Centro Niemeyer. Se reparará el deterioro y la corrosión sufrida por el paso de los años y se recuperará el aspecto original de una estructura, construida en 2006, y que se ha convertido una imagen icónica en Avilés.

Además según ha informado el consistorio avilesino, se realizará un mantenimiento correctivo, conservación preventiva y recuperación del diseño y color original, con un plazo de ejecución de tres meses.

El contrato incluirá la limpieza, restauración de las propiedades resistentes del acero donde exista corrosión y protección y pintura de los diferentes elementos que constituyen la estructura en celosía y tablero del puente.

Esta actuación servirá para paliar el deterioro de una estructura en la que el paso de los años, la exposición ambiental y su uso continuado ha provocado el envejecimiento de los materiales y pondrá solución también a aquellas zonas en las que se acumula el agua formando charcos y acelerando el proceso de corrosión.

Las obras comenzaran después de las fiestas de San Agustín. Para llevar a cabo esta intervención de adecuación de estructura y tablero del puente, el Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado un contrato menor a la empresa Asturiana de Granallados y Pinturas SA por importe de 36.051,95 euros (IVA incluido).

El puente de San Sebastián es una de las imágenes representativas de la ciudad de Avilés, desde que en 2006 se levantara el puente de acero cuyo diseño cromático sigue el diseño del artista avilesino Ramón Rodríguez. Ubicado sobre la Ría, conecta el ambas márgenes de la misma y es el principal acceso peatonal al Centro Niemeyer.

La estructura del puente tiene aprox. 42,5 metros de largo, 5 m de alto y 7,2 m de ancho. Las vigas laterales se sustentan por 18 arcos apoyados sobre 17 tirantes dispuestos en cada uno de los laterales del la plataforma, y en ambos sentidos (17 x 4).