Avilés ofrecerá un autobús lanzadera gratuito en Nochevieja para conectar el centro con La Magdalena

AVILÉS 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con la empresa Autos Villa, pondrá en marcha un servicio gratuito de autobús lanzadera que conectará el centro urbano con el Pabellón de La Magdalena durante la madrugada del 1 de enero con motivo de la fiesta de Año Nuevo.

El servicio funcionará entre las 00.30 y las 06.00 horas, con salidas desde Las Meanas cada 45 minutos -a las 00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 y 05.00- y regresos desde el Pabellón de La Magdalena en el mismo intervalo, comenzando a las 00.50 y finalizando a las 06.00.

El recorrido será circular, con paradas en El Carbayedo (avenida Cervantes, frente a Casa Tataguyo), la calle del Muelle junto al apeadero de FEVE, la estación de autobuses y la avenida de Alemania, tras la glorieta de la fuente. La salida se realizará desde la parada habilitada en la calle Doctor Graíño, en la zona de Las Meanas.

El consistorio ha recordado que el objetivo de este servicio es facilitar los desplazamientos durante la celebración, reducir el uso del vehículo privado y reforzar la seguridad vial en las horas de mayor afluencia festiva.