Avilés organiza excursiones para personas mayores en riesgo de soledad con más de 220 plazas

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Participación Ciudadana ha adjudicado un contrato por 18.029 euros a una agencia de viajes para la organización de dos excursiones para personas mayores en riesgo de soledad no deseada. Serán los sábado 22 y 29 de noviembre.

Desde el Servicio de Participación ya se han mantenido reuniones con las Asociaciones vecinales, la última de ellas el pasado 15 del presente mes, para organizar la selección de las personas beneficiarias.

Con la adjudicación del contrato se inicia el proceso mediante el cual se pone a disposición de las entidades vecinales más de 220 plazas para excursiones de un día que se desarrollarán durante el próximo mes de noviembre.

Las excursiones incluirán el traslado en autobús, guía acompañante, comida además de los seguros preceptivos. Las entidades que presentaron oferta al citado contrato incluían en la misma varios destinos, bajo la premisa de que fuesen itinerarios adaptados para personas mayores.

De entre los mismos se ha seleccionado una excursión a Cantabria que incluye la visita a Santoña, Santillana del Mar y Santander. En la primera de las paradas se aprovechará además para visitar a una conservera y ver el proceso de elaboración de sus famosas anchoas.