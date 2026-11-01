Avilés organiza una ruta de coches clásicos hasta Grao dentro del Salón Stock Auto

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Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 1 noviembre 2026 15:53
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   OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Cámara de Comercio de Avilés celebrará el domingo 8 de noviembre la XIV Reunión de Coches Clásicos, un encuentro para vehículos fabricados antes del 31 de diciembre de 2001 que tendrá como punto de partida el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena.

   La comitiva saldrá del recinto a las 11.00 horas y se desplazará hasta Grao, donde está prevista su llegada a las 12.00 horas. El programa contempla el regreso al pabellón de La Magdalena a las 13.30 horas, donde se reagruparán los participantes.

   La concentración se enmarca en el XVI Salón del Automóvil Stock Auto, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el pabellón avilesino, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.

   La reunión de clásicos está organizada por la Cámara de Comercio de Avilés con la colaboración de Caja Rural de Asturias y de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA). La edición anterior del salón superó los 5.000 visitantes, según los datos facilitados por la organización.

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