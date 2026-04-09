Avilés presenta el Plan de Barrios 2026-2031 con una inversión inicial de más de 38 millones de euros

Presentación Del Plan De Barrios 2026-2031 A Entidades Ciudadanas Que Ha Tenido Lugar Hoy En El Complejo Sociocultural De Los Canapés De La Mano De La Alcaldesa, Mariví Monteserín Y Los Concejales Agustín Medina Y Manuel Campa. - AYTO. DE AVILÉS

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha presentado este jueves el Plan de Barrios 2026-2031, una hoja de ruta estratégica destinada a mejorar la cohesión de la ciudad, optimizar los servicios públicos y dar respuesta a las necesidades específicas de cada barrio.

La presentación del Plan de Barrios 2026-2031 a entidades ciudadanas ha tenido lugar este jueves en el Complejo Sociocultural de Los Canapés de la mano de la alcaldesa, Mariví Monteserín y los concejales Agustín Medina y Manuel Campa.

El documento, según ha informado el equipo de gobierno local, reúne por primera vez en un único marco todos los compromisos del Ayuntamiento con los barrios, incluyendo proyectos, programas, planificación temporal y seguimiento progresivo. La participación ciudadana se considera un eje fundamental, con la creación de un grupo de seguimiento integrado por los consejos de participación y el tejido asociativo local.

El plan contempla un marco de actuación a corto plazo con inversiones que suman 38.575.269,20 euros, mientras que las acciones previstas entre 2026 y 2031 contarán con una inversión estimada de 98.605.876,71 euros, a la que se sumarán nuevas aportaciones. Entre las líneas estratégicas destacan el refuerzo de la educación y la cultura, la mejora del espacio público, el impulso al desarrollo económico y al comercio local, la ampliación y rehabilitación de viviendas, y la creación de una ciudad más accesible y conectada.

El plan se organiza en torno a doce barrios --Jardín de Cantos, Valliniello, San Cristóbal-Miranda-La Carriona, El Nodo, Quirinal-Valgranda, Centro, Carbayedo, La Magdalena, La Luz, Villalegre, Versalles y Llaranes--, recogiendo actuaciones específicas para cada uno de ellos. El Gobierno local subraya que se trata de un plan "estratégico, participativo y vivo", que se revisará periódicamente para incorporar nuevas acciones y adaptarse a las necesidades de los vecinos.