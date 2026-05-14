Avilés recibe este viernes al crucero Scenic Eclipse, que repetirá escala el 17 de julio en el Muelle del Niemeyer

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Avilés recibe este viernes al crucero de lujo Scenic Eclipse, que llegará al Muelle del Niemeyer con 142 pasajeros y 188 tripulantes a bordo, según ha informado la Autoridad Portuaria.

La previsión es que el buque atraque a las 08.00 horas procedente de Ferrol y permanezca en la ciudad hasta las 18.00 horas, cuando partirá rumbo a Bilbao. El crucero volverá a hacer escala en Avilés el próximo 17 de julio.

Durante su estancia, los pasajeros podrán participar en una visita guiada a pie por el casco histórico avilesino, con una duración de cuatro horas y degustación gastronómica en una sidrería. También tendrán la posibilidad de realizar excursiones en autobús a Luarca y Cudillero, Oviedo o Gijón.

El Scenic Eclipse inició el pasado martes en Lisboa un recorrido de doce días que concluirá en Dublín tras escalas en Vigo, Ferrol, Avilés, Bilbao, Pasajes de San Juan, Burdeos, Concarneau y Hugh Town. El barco, inaugurado en 2019, está operado por la naviera Scenic Luxury Cruises & Tours y está considerado un yate de expedición de lujo.

CRUCEROS POR AVILÉS

La Autoridad Portuaria ha destacado que, desde la llegada del Braemar en mayo de 2012, el Muelle del Niemeyer, en la dársena de San Agustín, ha recibido un total de 32 cruceros de este segmento turístico, que han sumado 20.724 pasajeros. El Scenic Eclipse será el trigésimo tercer buque de este tipo en atracar en Avilés.

Además, el Puerto de Avilés prevé dos escalas de cruceros en 2026 y un total de seis en 2027, correspondientes a los buques Scenic Eclipse, Le Laperouse, Le Boréal y Le Champlain. Para 2028 están confirmadas otras tres escalas de los barcos World Voyager y L'Austral.