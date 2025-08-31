Aviso amarillo de la AEMET por oleaje en Asturias: todo el litoral, en alerta este lunes por los fuertes vientos

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todo el litoral del Principado de Asturias estará este lunes en aviso amarillo por fuerte oleaje, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en la franja litoral desde las 24.00 a las 17.00 horas, cuando se espera viento del oeste o suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (Fuerza 7) de madrugada y mar combinada del Noroeste de 4 metros mar adentro, principalmente mar de fondo.

La Aemet espera que al oeste del Cabo Peñas haya vientos de componente oeste de fuerza cuatro o cinco, arreciando a suroeste de fuerza cinco o seis desde la noche y a oeste o suroeste de fuerza siete mar adentro de madrugada. También se espera marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa mar adentro.

Al este de Peñas, la previsión apunta a viento de componente oeste de fuerza cuatro a seis, arreciando a oeste o suroeste de fuerza siete mar adentro de madrugada. Marejada o fuerte marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa.

En ambas zonas se espera mar de fondo del noroeste de dos a tres metros, aumentando a 3 a 4 metros, así como aguaceros.