Ayuda psicológica a menores con cáncer en Asturias: Fundación Mutua Madrileña financia una iniciativa de Galbán

Archivo - Cáncer infantil - HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha entregado este jueves su XIV Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social para entidades sin ánimo de lucro. En esta nueva edición apoyará con un millón de euros la puesta en marcha de 32 nuevas iniciativas sociales de ONG españolas, entre ellas, una iniciativa sobre ayuda psicológica a menores con cáncer en Asturias.

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer Galbán lidera una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de menores afectados por esta enfermedad y sus familiares. Este proyecto se centra en la prevención y el tratamiento de secuelas psicológicas y neuropsicológicas, así como en el apoyo a la integración social y educativa de los niños y adolescentes con cáncer.

El programa proporciona atención psicológica y neuropsicológica gratuita a los menores y a sus familias. Para ello, ofrecen terapias individuales y grupales adaptadas, al tiempo que desarrolla actividades complementarias, como musicoterapia y arteterapia, logopedia, actividades de ocio y tiempo libre y rehabilitación neuropsicológica.

El acto de entrega de estas ayudas ha estado presidido por Pedro Rollán, presidente del Senado, que ha estado acompañado de Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua y su fundación. Con estas ayudas, la Fundación Mutua Madrileña pretende "ayudar a impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de diversos colectivos vulnerables tanto en España como en países en vías de desarrollo".

Los 32 proyectos seleccionados se enmarcan en las seis categorías establecidas en la convocatoria: integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, apoyo a personas con discapacidad, ayuda a la infancia con problemas de salud y/o en riesgo de exclusión, iniciativas para apoyar a víctimas de violencia de género y trata, ayuda a personas mayores y personas sin hogar, y cooperación al desarrollo. En total, los 32 proyectos beneficiarán de forma directa a alrededor de 23.000 personas.